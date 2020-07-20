Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM Морг при больнице скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону оказался переполнен. Госучреждение перевыполнило госзадание вдвое.

Так, в 2020 году в морг привезли 4 тыс. 450 трупов. Про этом штат сотрудников рассчитан на госзадание в 4,3 тыс. трупов в год, сообщила интернет-порталу rostovgazeta.ru заведующая отделением экспертизы трупов ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Элеонора Бельская.

По её словам, в день морг принимает до 50 трупов при максимальной нагрузке в 30. При этом большая часть — это люди, умершие естественной смертью. Привозить их в морг необходимости нет. Справку о смерти может выдать участковый врач.