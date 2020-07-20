Москва, , 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ещё не делал прививку от коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин в защитном костюме в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус Kremlin.ru

«Она ещё не сертифицирована. Всё-таки главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять», — сказал Песков.

Он напомнил, что на сегодняшний день ряд вакцин находятся на различных стадиях апробирования: «Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования».

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