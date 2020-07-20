Саранск, , 13:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 20 июля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4121 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента выздоровели в республике 2990 человек, то есть более 72,55% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны 17 жителей Мордовии. 32 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике сократилось число больных, которые тяжело переносят COVID-19. Так, на 17 июля в реанимации находились 75 пациентов, в том числе 10 человек на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в их число входят пять человек с подтвержденным заражением коронавирусом. До середины июня число больных в реанимации превышало сто человек.

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