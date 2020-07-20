Магас, , 13:01 — REGNUM В Ингушетии численность больных с COVID-19, находящихся на лечении, составляет 839 человек. Такие данные приводит 20 июля федеральный оперативный штаб.

По данным местного оперативного штаба, госпитализированы 164 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 69 из них, 189 человек с относительно благоприятным течением болезни лечатся амбулаторно. Еще 354 человека находятся под контролем медиков.

В больницах остается в реанимации 21 пациент, трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за все время коронавирус подтвержден у 3448 жителей Ингушетии (+10 за сутки). За минувший день выписанных нет, а за всю прошедшую неделю выздоровели 12 человек. С 8 июля не изменилось число умерших — их 71.