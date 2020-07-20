Кострома, 20 июля 2020, 13:01 — REGNUM Курская компания сорвала важную закупку для нужд костромского роддома, из-за чего попала в список недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает костромское УФАС.
Фирма ООО «Первые инновационные технологии», зарегистрированная в городе Курске, вовремя не подписала направленный медучреждением контракт на поставку галогеновых ламп. Проволочку с документами несостоявшийся поставщик объяснил просто: в компании сломался компьютер.
В итоге УФАС внесло фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Всего в «черном списке» поставщиков значится 49 организаций, зарегистрированных на территории Костромской области. Напомним, что в настоящее время антимонопольная служба проводит проверку по формированию стоимости «коронавирусных» тестов в Костроме. Её результаты еще не известны.
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