Вильнюс, , 13:00 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Литвы было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 июля сообщает правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся в республике стало составлять 1947.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Литве за последние сутки не изменилось и по-прежнему составляет 8 пациентов при 1601 вылечившемся от нового заболевания.

При этом отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено 482 607 тестов на коронавирус, 1054 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая смерть пациента от COVID-19 была зарегистрирована на территории Папуа — Новой Гвинеи за последние сутки.