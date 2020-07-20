Москва, , 12:54 — REGNUM Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала не организованы со стороны внешнеполитических игроков. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в графике президента РФ Владимира Путина пока отсутствуют планы посетить Хабаровск. Песков, однако, напомнил, что у Путина всегда есть «желание и потребность общаться с людьми.

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