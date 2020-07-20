Бишкек, , 12:54 — REGNUM Общее число обнаруженных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 27 143, сообщили 20 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По состоянию на 20 июля в Киргизии выздоровели 13 109 человек, скончались 1037 пациентов. В стационарах остаются 12 997 человек. Отмечается, что за минувшие сутки число больных COVID-19 уменьшилось на 204 человека.

Отметим, ранее в Киргизии объединили статистику по коронавирусу и по случаям внебольничной пневмонии, которая имеет проявления, схожие с COVID-19. В республике выздоровели 48,3% пациентов от общего числа заразившихся.

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