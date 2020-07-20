Москва, , 12:52 — REGNUM С начала 2020 года на территории России в огне лесных пожаров оказались 1,2 млн гектаров. Об этом 20 июля сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительства России.

По её данным, в России вспыхнуло более 9 тыс. лесных пожаров общей площадью 1,2 млн гектаров.

«При этом площадь, пройденная огнем, в этом году на четверть меньше, чем в прошлом», — сказала вице-премьер.

По её словам, наиболее пострадавшими являются регионы Дальнего Востока — на них пришлось до 80 процентов всех лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Абрамченко держать ситуацию с пожарами под контролем.