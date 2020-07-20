Майкоп, , 13:04 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее к 11:00 20 июля достигло 2384. За минувшие сутки в республике выявлено 20 носителей инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Напомним, в настоящее время Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных в период пандемии коронавируса. В республике наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации: более 20 фактов заражения в последний раз было зафиксировано 7 июля.

Выздоровели в Адыгее к настоящему времени 1910 пациентов с подтвержденным COVID-19 (+9 за стуки), или около 80,1% от общего числа заразившихся. Жертвами болезни в республике стали 16 человек, два последних случая летального исхода были зафиксированы 15 июля.