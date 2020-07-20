Ижевск, , 12:50 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 20 июля скончались еще трое человек, у которых ранее был выявлен коронавирус. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе выросло до 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 20 июля выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 2111 случаев.

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