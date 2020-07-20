Москва, , 12:49 — REGNUM Алгоритм искусственного интеллекта Сбербанка сможет определять наиболее вероятный диагноз человека по записям в электронной медицинской карте. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Специалисты лаборатории Сбербанка по искусственному интеллекту создали модель, которая по записям электронной медицинской карты пациента выбирает из 265 диагнозов три наиболее вероятных. По точности предсказания диагноза модель не уступает опытным врачам», — говорится в сообщении.

Искусственный интеллект обучался на более чем миллионе жителей РФ, которые за 15 лет совершили более четырёх миллионов визитов в поликлинику. При этом все пациенты сохраняли анонимность — имелся лишь доступ к анонимизированным данным.

При этом отмечается, что система определяет диагнозы не хуже врачей: из 265 диагнозов робот в более чем 70% случаев правильно выбирал три наиболее вероятных диагноза.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин уточнил, что внедрение пилотного проекта до конца 2020 года произойдёт в нескольких российских регионах.

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