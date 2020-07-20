Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM В Петербурге 11 млн рублей потратят на тесты для лабораторий. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

На эти цели из Резервного фонда городского правительства выделят 10 млн 950 тыс. рублей. Губернатор Александр Беглов уже подписал постановление. Согласно документу, деньги потратят на наборы тест-систем для иммуноферментного анализа определения иммуноглобулина G.

Тест-системы получат девять лабораторий в районных клиниках.

«Необходимость регулярного проведения тестирования в отношении медицинских работников обусловлена санитарно-эпидемиологическими требованиями. Результаты тестирования позволяют определять наличие у медицинских работников защитных антител к новой коронавирусной инфекции», — объяснили в Смольном.