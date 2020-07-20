Керчь, Крым, , 12:47 — REGNUM Жители части города Керчь Республики Крым остались без воды из-за аварии на водоводе, об этом сообщили в пресс-службе администрации города 20 июля. Воду отключили около 08:00 на территории бывших Кировского и Ленинского районов. Возобновить водоснабжение обещают к вечеру.

Как уточняет «Крыминформ» со ссылкой на ГУП «Вода Крыма», порыв произошёл на водоводе диаметром 800 мм. Всего без воды остались около 45 тыс. жителей Керчи. На данный момент авария устранена.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля в Керчи ждут президента Владимира Путина, который примет участие в церемонии закладки новых боевых кораблей для ВМФ на заводе «Залив».