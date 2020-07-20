Владикавказ, , 12:47 — REGNUM В Северной Осетии задержана местная жительница, которую подозревают в мошенничестве. Гражданка обещала за «благодарность» трудоустроить девятерых человек на службу в госорганы, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

С заявлением на мошеннические действия обратилась в полицию 62-летняя пенсионерка. По ее словам, в октябре 2019 года некая 42-летняя женщина пообещала устроить ее сына на работу в органы госслужбы. За свои услуги она потребовала 580 тыс. рублей.

«Полицейские установили причастность указанной гражданки еще к восьми аналогичным фактам мошенничества. Во всех случаях она обещала потерпевшим решить вопрос с трудоустройством за денежное вознаграждение»,— говорится в сообщении МВД.

В настоящее время злоумышленница задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».