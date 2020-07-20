Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Спасатели предупреждают петербуржцев о грядущей грозе после нескольких жарких дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по городу.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, гроза в Петербурге и пригородах ожидается в понедельник, 20 июля. При этом сейчас в городе стоит теплая погода — 24 градуса выше нуля с небольшой облачностью.

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Спасатели призывают лишний раз не выходить из дома, закрыть окна, не выходить на крышу, не появляться рядом с токоотводом и заземлителем, держаться подальше от электропроводки, антенн, даже отключить радио и телевизор, избегайть использования телефона, в том числе мобильного.

Во время последних гроз в Санкт-Петербурге погибло несколько человек.

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