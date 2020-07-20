Москва, , 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет. Об этом 20 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, объём поддержки составит 10 млрд рублей. Из этой суммы 4 млрд рублей направят в 2020 году, ещё 6 млрд рублей — в 2021 году.

Мишустин рассказал, что подписано соответствующее постановление правительства. Оно позволяет аграриям получить отсрочку по кредитным платежам.

«В обновлённый документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций», — сказал глава правительства.