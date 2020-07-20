Гонконг, Китай, , 12:46 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции в Гонконге выходит из-под контроля. Об этом заявила глава администрации этого специального автономного района КНР Кэрри Лам, сообщает The Telegraph.

В Гонконге были подтверждены 108 новых случаев заражения коронавирусом. Глава администрации ужесточила меры по санитарному дистанцированию, чтобы бороться с увеличением числа заражённых.

К концу июня в Гонконге почти перестали выявлять новые случаи, но за последние две недели заразившихся стало больше. Врачи опасаются новой вспышки на территории, которая плотно заселена. Здесь живут 7,5 млн человек.

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