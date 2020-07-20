Кант, Киргизия, , 12:37 — REGNUM Российские военнослужащие провели дезинфекцию общественных мест в киргизском городе Кант. Об этом заявил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы Владислав Жамков, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По его словам, командование базы решило помочь в дезинфекции города по просьбе администрации города. Военнослужащие продезинфицировали общественный транспорт, входы в торговые центры, автобусные остановки и основные улицы города.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Киргизию прибудет группа российских врачей, которая поможет местным специалистам в борьбе с распространением инфекции. Решение принято по итогам договоренностей президентов России и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова.

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