Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался лама главного буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо. Он умер на 42-м году жизни, сообщили представители дацана.

По их словам, ламу похоронят на родине, в Забайкальском крае. Причина смерти не уточняется.

«Уважаемый лама Лосал Жамсо — любящий и любимый сын, муж, отец, брат, был человеком открытым, общительным, жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. Прихожане помнят его по добрым и мудрым словам, так помогающим в затруднительных жизненных ситуациях, он мог очень доступным и простым языком рассказать о сложной буддийской философии, ритуалах и обрядах, учении Будды», — говорится в сообщении.

Баир Бальжинимаев родился 8 апреля 1979 года в селе Алханай, учился на Тибете и в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Заяева. С 2017 года служил в Санкт-Петербургском дацане Гунзэчойнэй.