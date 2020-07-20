Магас, , 12:36 — REGNUM В Ингушетии возобновлены работы по тушению пожара на мусорной свалке в городе Карабулаке. Они были прекращены в ночь на 20 июля в связи практически нулевой видимостью из-за сильной задымленности. Одновременно с работами по ликвидации огня устанавливаются причины возгорания.

В качестве версий выдвигаются такие, как поджог и сильная жара.

«Причины пожара на свалке в Карабулаке могут быть разными — от самовозгорания под воздействием высокой температуры под плотными слоями мусора, внешних факторов, до поджогов», — сообщили в минприроды региона.

По факту пожара ведется проверка прокуратуры. Причины ЧП будет выявлять экспертная группа регионального МЧС.

Напомним, накануне, 19 июля, на законсервированной мусорной свалке в ингушском городе Карабулаке произошел пожар. Огонь тушили расчеты пожарных МЧС, специалисты местного управления ЖКХ. С утра 20 июля возгорание удалось локализовать с помощью воды с глиной.

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