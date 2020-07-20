Самара, , 12:35 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, 57-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной и эндокринной систем. Всего по области скончались 74 пациента с COVID-19. Показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составляет 2,32 (по России — 8,51). Коэффициент летальности в регионе составил 1,16 (в России — 1,6).

Отмечается, что за сутки по области выявили 60 инфицированных коронавирусом. При этом 33 человека с этой инфекцией выявили в Самаре, а 13 человек — в Тольятти. Три человека с коронавирусом выявили в Сызрани, по два — в Чапаевске, Кошкинском и Кинель-Черкасском районах. И по одному инфицированному выявлено в Отрадном, Новокуйбышевске, Кинели, а также в Сергиевском и Ставропольском районах.

Всего в этом субъекте РФ выявлено 6380 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с ним 3995 человек.

На учете у врачей находятся 265 человек.

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