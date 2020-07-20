Порт-Морсби, , 12:27 — REGNUM Первая смерть пациента от COVID-19 зарегистрирована на территории Папуа — Новой Гвинеи за последние сутки. Об этом 20 июля сообщает местная газета Post Courier.

По данным журналистов издания, первой скончавшейся в островном государстве от нового заболевания стала 48-летняя женщина, у которой был рак молочной железы в четвертой стадии.

При этом отмечается, что главной причиной смерти пациентки стала полиорганная недостаточность, однако, как считают медики, течение данной болезни могло быть осложнено из-за коронавируса.

Отметим, в настоящее время в Папуа — Новой Гвинее выявлено в общей сложности 17 случаев заражения коронавирусом, причем последние шесть из них — в Порт-Морсби за пять предыдущих дней.

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