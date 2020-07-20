Москва, , 12:23 — REGNUM Ситуация с лесными пожарами в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока является сложной. Об этом заявил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых из них уже введен режим ЧС», — сказал Мишустин.

Глава правительства поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко, выступившей с докладом по ситуации, «координировать эту работу, держать на постоянном контроле».

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