Севастополь, , 12:19 — REGNUM 13 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 20 июля в пресс-службе правительства города.

«Среди заболевших — трое детей в возрасте 5, 7 и 11 лет, 16-летний подросток и четверо пенсионеров. Двое прибыли в Севастополь из других регионов, остальные контактировали с заболевшими ранее людьми», — уточнили в пресс-службе.

Один пациент за последние сутки выписан в связи с выздоровлением.

Всего в Севастополе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 305 человек, 239 пациентов выздоровели. Шестеро скончались. В больницах города на лечении остаётся 51 пациент, под наблюдением — 250 человек.