Самара, , 12:22 — REGNUM Мужчину подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления в Самаре. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

По предварительной версии, подозреваемый 1988 года рождения вовлек школьника 2006 года рождения в совершение преступления. Следователи считают, что он предложил подростку денежное вознаграждение за то, что последний поможет перенести металлические трубки, которые принадлежали телекоммуникационной компании, в пункт сбора металлолома. Но дойти до пункта сдачи металла подозреваемому и подростку не удалось, поскольку их заметили сотрудники организации, о чем сообщили стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам вовлечения в совершение преступления несовершеннолетнего.

Подозреваемый признал свою вину.

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