Джакарта, , 12:13 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 88 214 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране подтвердили 1693 новых случаев заражения, 96 новых случаев смерти.

В общей сложности от коронавируса в Индонезии скончались 4239 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия нуждается в большем количестве предпринимателей в сельском хозяйстве для поддержки усилий по восстановлению национальной экономики.

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