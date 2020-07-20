Москва, , 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.

С апреля 2020 года сделано несколько сотен прививок вакциной, которая не прошла клинические испытания. Издание отмечает, что участие в закрытой программе было бесплатным.

Привитые пациенты подписали документ, в котором соглашались с возможными рисками принятия неиспытанной вакцины. По данным Bloomberg, вакцины получили топ-менеджеры UC Rusal и представители «Фосагро».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может стать первой страной, которая выпустит вакцину против коронавируса.

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