Казань, , 12:39 — REGNUM В столице Татарии 10 августа планируют открыть новый похоронный комплекс «Курган» на 147 тыс. мест. Об этом рассказал об этом начальник управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани Марат Ишкин.

В прошлом году главой РТ Рустамом Миннихановым было принято решение о выделении 98 млн 325 тыс. рублей дополнительных средств на завершение строительства объекта. Основной объем работ выполнен, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Ишкина.

Комплекс разрешение на ввод в эксплуатацию получил 26 июня. В его состав войдут два общественных кладбища более чем на 147 тыс. могил и два помещения для прощания с умершими. Также на «Кургане» предусмотрели отдельные участки для захоронений участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. На территории комплекса запрещается установка оград. Рядом создана парковка на 500 машин и планируется возведение мечети и часовни, земельные участки под их строительство уже выделены.

В течение 2020−2021 годов на территории нового похоронного комплекса завершат работы по устройству внутренних проездов. Предполагается, что комплекса хватит как минимум на 30 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 6 мая разрешили посещение кладбищ. Ограничение на их посещение действовало с 11 апреля.

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