Ульяновск, , 12:02 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выписаны из больниц 35 пациентов, которые лечились от COVID-19, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 20 июля (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 7927 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 109. Продолжают лечение 2887 человек.

Выздоровел 4981 пациент с COVID-19, в том числе за сутки выписаны 35 человек.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 59 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 20 июля выявили 967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего подтверждено 93 046 случаев. Самое значительное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области (191 человек), Оренбуржье (115) и Ульяновской области (109).