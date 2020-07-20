Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 747 пациентам, ранее получившим положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 июля.

Так, развёрнутый на Дону коечный фонд заполнен на 33,6%. Из 2,6 тыс. мест занято 747 коек. Состояние 44 человек врачи оценивают как тяжёлое. Таким пациентам лечение оказывают с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Наряду с этим под медицинским наблюдением остаются 6,3 тыс. человек.

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