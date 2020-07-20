Махачкала, , 12:26 — REGNUM Число жертв COVID-19 в Дагестане продолжает расти: к 11:00 20 июля оно достигло 427. За прошедшие выходные (18 и 19 июля) в республике зарегистрировано три случая летального исхода, сообщил федеральный оперативный штаб.

С начала июля в Дагестане, по официальным данным, умерли уже 47 человек, заразившиеся коронавирусом. Случаи смерти в этом месяце в республике не были зафиксированы лишь 15 июля.

Напомним, в настоящее время Дагестан находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, и готовится к третьему. В республике открылись летние кафе и рестораны, непродовольственные магазины, мечети и храмы, практически все ранее перепрофилированные медучреждения вернулись к обычной работе.

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