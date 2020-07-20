Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии продолжается суточное снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 20 июля (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 6264 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 48 (на 19 июля — 52, на 18 июля — 54, на 17 июля — 55). Продолжают лечение 2830 человек.

Выздоровели 3385 пациентов с COVID-19 (или 54% от числа заболевших), в том числе за сутки выписан 21 человек.

Новых летальных исходов нет, всего умерли 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный центр травматологии Чебоксар, который в мае начал принимать пациентов с COVID-19, готовится вернуться к работе по профилю. В настоящее время проводится заключительная дезинфекция. Всего в республике свободно более 86% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.

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