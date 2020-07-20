Волгоград, 20 июля 2020, 11:52 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом ожидают специалисты на территории Волгоградской области в ближайшие месяцы. На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.
Санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на совещании охарактеризовали как стабильную, но напряжённую. На высоком уровне сохраняется количество внебольничных пневмоний, в том числе со средним и тяжёлым течением болезни. В сутки лаборатории проводят до четырёх тысяч исследований, общий объем выполненных тестов с начала пандемии превышает 250 тысяч.
Медучреждения региона начинают поэтапный выход из режима инфекционных госпиталей для проведения дезинфекции, для персонала должен быть предусмотрен отдых и отпуска. Между тем, областному комитету здравоохранения предписано сохранить необходимый коечный фонд.