Волгоград, , 11:52 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом ожидают специалисты на территории Волгоградской области в ближайшие месяцы. На совещании оперативного штаба 20 июля отметили, что в регионе снова начали фиксировать рост завозных случаев, сообщает пресс-служба администрации области.

Санитарно-эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу на совещании охарактеризовали как стабильную, но напряжённую. На высоком уровне сохраняется количество внебольничных пневмоний, в том числе со средним и тяжёлым течением болезни. В сутки лаборатории проводят до четырёх тысяч исследований, общий объем выполненных тестов с начала пандемии превышает 250 тысяч.

«Мы снова начали фиксировать рост завозных случаев заболевания. Специалисты по инфекционным болезням прогнозируют возможный рост заболеваемости в ближайшие месяцы в связи с возвращением жителей Волгоградской области с отдыха из других регионов России. В этой связи органам власти, оперативному штабу необходимо продолжить межведомственную работу по контролю за соблюдением всех действующих на территории региона санитарно-эпидемиологических мер. Особое внимание обратить на работу учреждений и организаций, предприятий Волгоградской области, общественный транспорт», — заявил губернатор Андрей Бочаров.

Медучреждения региона начинают поэтапный выход из режима инфекционных госпиталей для проведения дезинфекции, для персонала должен быть предусмотрен отдых и отпуска. Между тем, областному комитету здравоохранения предписано сохранить необходимый коечный фонд.