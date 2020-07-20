Дамаск, , 11:52 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили четыре нарушения перемирия на территории арабской республики. Об этом 20 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 4 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что два факта из этого числа было отмечено в провинции Идлиб и ещё два — в провинции Алеппо.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна акция гуманитарного характера: в населенном пункте Хараба в провинции Эс-Сувейда было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись 77 беженцев.