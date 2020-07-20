Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Каждый год в Швеции умирает около 90 000 человек. До начала пандемии коронавирусной инфекции это означало, что в среднем в течение одной календарной недели умирали около 1700 человек. Однако уже в апреле этого года в результате пандемии эта цифра достигла пика в 2 500 умерших в неделю. Об этом 20 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

В условии отсутствия экстраординарных обстоятельства число умерших в Швеции следует относительно равномерному годовому циклу, при котором в зимние месяцы умирает больше людей, чем за летний период. За последние пять лет недельная смертность колебалась от 1 500 до 2 000 человек.

С 1 января по 15 марта 2020 года, средняя недельная смертность в Швеции составляла 1448 человек, то есть меньше, чем в среднем за последние пять лет. Но уже после двенадцатой недели (16−22 марта) начинается резкий рост, пик которого достиг 2500 человек на пятнадцатой неделе (6−12 апреля), после чего было зафиксировано такое же резкое снижение. Уже на 26 неделе (22−28 июня) недельная смертность опустилась ниже отметки в 1 500 человек.