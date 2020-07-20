Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области под колёсами пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Кисловодск, погибла жительница Орла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Трагедия произошла вечером 18 июля на станции Лихой в Каменске-Шахтинском. Прибывшие полицейские установили, что смертельные травмы получила пожилая орловчанка. По предварительной информации, она погибла из-за нарушений правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Транспортная полиция выясняет причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.