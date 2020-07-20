Томск, , 11:44 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 июля в администрации региона.

У 11 человек диагностирована пневмония, у 15 — ОРВИ, у 32 человек нет симптомов.

За сутки в регионе выздоровели 43 человека, за весь период — 1968.

Всего в Томской области по состоянию на 20 июля коронавирус выявлен у 3493 человек. Скончались 26 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске в общежитии СибГМУ локализован очаг коронавируса.

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