Грозный, , 11:44 — REGNUM В Чечне неуклонно снижается число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки положительные тесты на COVID-19 были получены лишь у восьми пациентов, сообщили 20 июля в федеральном оперативном штабе. За прошлую неделю их число составило 87.

За эту же неделю число выздоровевших в Чечне составило 60 человек, а за прошедшие сутки было выписано всего семь пациентов. Помимо этого, за этот день скончался еще один человек, у которого был подтвержден коронавирус. Общее число случаев смертельного исхода достигло 30.

Министр здравоохранения Эльхан Сулейманов в ходе видеообращения к жителям региона попросил не пренебрегать рекомендуемыми мерами защиты от коронавируса. Он напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения социального дистанцирования в местах массового скопления людей.

«С течением времени наблюдается количество случаев длительных последствий перенесенной болезни. Это и нарушение дыхания, и снижение работоспособности, утомляемость, и ряд других последствий», — отметил Сулейманов.

По данным оперативного штаба, в Чечне к 20 июля коронавирус подтвержден у 1927 человек, выздоровели за все время 1307 пациентов.