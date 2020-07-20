Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области, по данным на утро 20 июля, подтверждено 183 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Этот показатель вторые сутки остаётся неизменным, передаёт ИА REGNUM.

Так, за предшествующие и истекшие сутки новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19 на Дону не зарегистрировано.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки подтверждено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции на Дону достигло 11 тыс. 534 человек. Более 75% из них выздоровели.

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