Дамаск, , 11:42 — REGNUM За истекшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись 77 беженцев. Об этом 20 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 77 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 23 женщины и 39 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 979 человек, в число которых входит 56 234 женщины и 95 087 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие России и Турции провели очередное совместное патрулирование в Сирии.