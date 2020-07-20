Орел, , 11:37 — REGNUM 31 новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Орловской области, данные опубликовал федеральный оперативный штаб 20 июля.

За сутки с выздоровлением после коронавируса в регионе выписаны десять пациентов, новых летальных исходов за сутки не регистрировалось.

Всего в Орловской области с 24 марта по 20 июля положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5349 человек, из них уже выписаны с выздоровлением 3880 человек. За период пандемии в регионе скончались 77 пациентов с коронавирусом.