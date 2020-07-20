Москва, , 11:39 — REGNUM Департамент здравоохранения Москвы проводит проверку по фактам, изложенным в публикации ИА REGNUM «Как подставили москвичей: от самоизоляции до суда». Об этом сказано в официальном ответе ведомства, направленном изданию.

«Хотели бы отметить, что режим изоляции может быть продлен только в случае наличия клинических признаков заболевания или положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Безосновательное продление режима изоляции невозможно. Что касается утери документа в поликлинике, то ситуация недопустима. Департаментом здравоохранения Москвы будет проведена служебная проверка, как только поступят данные о медицинской организации и пациенте, который столкнулся с трудностями», — сказано в ответе департамента.

Также в сообщении указали, что при выявлении положительного анализа на коронавирусную инфекцию пациент обязан соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. По решению врача пациент может проходить лечение на дому, при этом он обязан подписать добровольное информированное согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции.

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