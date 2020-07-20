Москва, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб Москвы.

«За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%. Уже пятый день количество выявленных случаев держится на уровне 500», — говорится в информации штаба.

Всего с начала распространения вируса выявили 234 123 случая заражения. За последние сутки умерли 15 человек, выздоровели 379.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, по его данным, около 60% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 5940 новых случаев заражения коронавирусом.