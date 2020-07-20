Москва, , 11:32 — REGNUM В рамках акции «Сухопутный аквалангист» любители нырять в воду с трубкой и в маске смогут пройти в «Экзотариум» бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«В Московском зоопарке с 20 по 26 июля пройдет уникальная акция. Для любителей снорклинга, у которых в этом году маска и трубка лежат без дела, мы придумали акцию — «сухопутный аквалангист». Вход в наш «Экзотариум» в маске для снорклинга — бесплатно», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в «Экзотариуме» воссозданы коралловые рифы, где проживают рыбы из разных водных систем планеты: «Нырнуть под воду, конечно, не получится, но вы можете заглянуть в неведомые морские глубины, где протекает совсем другая жизнь».