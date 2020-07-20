Махачкала, , 11:32 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 11:00 20 июля, достигло 8819, сообщил федеральный оперативный штаб. При этом процент выздоровевших пациентов с COVID-19 в республике превысил 85.

Напомним, в пик распространения коронавируса в России ситуация в Дагестане была одной из самых сложных среди субъектов страны. Однако в последнее время в республике эпидемиологическая обстановка улучшилась: за минувшие сутки в регионе выявлен 41 носитель инфекции. За последние две недели этот показатель ни разу не доходил до 50.

Выздоровели в Дагестане за прошедшие сутки 87 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили 7554 человека или более 85,6% от общего числа заразившихся.