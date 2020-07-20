Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили ещё 115 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 июля.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 26 городах и районах Ростовской области. 74 новых носителя инфекции выявлено в Ростове-на-Дону, девять — в Волгодонске, семь — в Мясниковском районе, по шесть — в Азовском районе и Батайске. Детей среди новых пациентов нет.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 11 тыс. 534 человек.

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