Красноярск, , 11:28 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 июля в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 158 человек. Общее количество выздоровевших достигло 8687.

За всё время в регионе умерли 260 пациентов с коронавирусом.

Всего по состоянию на 20 июля в Красноярском крае выявлено 11 528 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения регистрировались во всех территориях края.

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