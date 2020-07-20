Элиста, , 11:27 — REGNUM Ни одного нового случая заражения коронавирусом не подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.

С выздоровлением за сутки выписаны сразу 40 пациентов, у которых ранее подтверждались положительные результаты тестов на коронавирус. Статимтика смертности за сутки на изменилась.

В тяжёлом состоянии в больницах региона находятся 19 пациентов с COVID-19, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2371 человека, 1471 из них уже выздоровел. Скончались 35 пациентов.