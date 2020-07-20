Петропавловск-Камчатский, , 11:27 — REGNUM В Камчатском крае за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в регионе зарегистрировано 3017 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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В стационарах Камчатки на лечении остаются 355 человек. За сутки были госпитализированы 18 пациентов. Семь человек проходят лечение в военно-морском госпитале. Полностью излечились 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края начали готовиться к вспышке коронавируса. Специалисты заявляют, что она неминуема после прошедших в регионе массовых акций протеста.